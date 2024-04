Vahide Aydin sagt der Politik Adieu

Die 1968 in Elbistan (Türkei) geborene Aydin war als Neunjährige mit ihrer Familie nach Vorarlberg ausgewandert und musste zunächst die deutsche Sprache erlernen. Später besuchte sie das BORG Lauterach, studierte an der Sozialakademie in Bregenz und arbeitete als Sozialarbeiterin für Jugendliche mit migrantischer Herkunft in der Beratungsstelle des Vereins zur Betreuung von Ausländern in Dornbirn.