Kleinpartei Volt hofft auf Hilfe von Taylor Swift

Denn unter allen offiziellen Unterstützern werden zwei Tickets für das Swift-Konzert am 10. August 2024 im Ernst-Happel-Stadion in Wien verlost. „Wir wissen, dass diese Aktion eher unkonventionell ist. Doch einerseits bringen wir damit die jüngere Generation dazu, sich mit europäischer Politik und der Wahl zu beschäftigen, andererseits zeigen wir, dass wir als progressive Partei neue Wege gehen, um auch mit wenig Budget eine große Wirkung erzielen zu können“, so Nini Tsiklauri, Spitzenkandidatin von Volt.