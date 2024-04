Simone: „An ihn erinnere ich mich besonders“

Sie rechnet auch den akrobatischen Glanzleistungen hohe Chancen auf den Sieg zu: „Das Verhältnis zwischen Tänzern und Sängern ist meinem Gefühl nach ausgewogen. Ich glaube schon, dass es rein durch Tanzen ein Stück weit schwerer ist, die gleichen Emotionen auszulösen wie durch Musik oder Gesang. Dennoch, mich hat eine Tanzdarbietung so sehr berührt, dass ich Tränen in den Augen hatte. Besonders in Erinnerung ist mir auch ein junger Tänzer, ein Teenager namens Konstantin in Erinnerung geblieben. Es gibt nicht so viele Talente, die man sich wirklich irgendwann als ersten Tänzer an einem Theater oder so vorstellen kann – bei diesem Burschen dachte ich mir das aber sofort! Ich musste ihn sogar spontan drücken. Ich hoffe, der ORF schneidet diese Szene nicht raus.“