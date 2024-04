Gleich zwei Unfälle unter Einfluss von Alkohol

Montagabend war ein 38-jähriger Mann aus Spittal an der Drau mit seinem Pkw am Industriepark in Kleinedling unterwegs. Laut seinen Angaben kam ihm dort ein Auto entgegen, sodass er nach rechts ausweichen musste. Dabei prallte er gegen die Randsteine, wodurch sein Pkw schwer beschädigt wurde und nicht mehr fahrtauglich war. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.