Russische Fluglinien tierfreundlicher als unsere

In Russland ist in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype um Haustiere entstanden. Dem wollen nun die dortigen Fluglinien entsprechend entgegenkommen, die mittlerweile unter sehr großzügigen Voraussetzungen die Mitnahme direkt in der Kabine erlauben. Was besonders auffällt: Es wird weit mehr gestattet als bei uns!