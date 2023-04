Kobra im Flugzeug: Pilot musste notlanden

Pilot Rudolph Erasmus war mit vier Passagieren in einer kleinen Maschine auf einem Inlandsflug zwischen zwei Kleinstädten, als er etwas Kaltes an seinem Bein spürte, berichtete die Lokalzeitung „Times Live“. Als er nach unten schaute, habe er die Kobra zusammengerollt unter seinem Sitz liegen sehen, so der Pilot.