„Solche Erfolge helfen uns in der Entwicklung“

Drei Erfolge in ebenso vielen Spielen. Bulgarien, San Marino und Israel geschlagen. Als souveräner Sieger der Gruppe B in die Quali zur EM 2026 aufgestiegen. Österreichs Futsal-Nationalteam erlebte in der rot-goldenen Landeshauptstadt ein überragendes Mini-Turnier in der Vorrunden-Quali.