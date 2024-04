Heim-Premiere soll Aufstieg erleichtern

Auf einen erfolgreichen Start hofft im ÖFB auch Sportchef Peter Schöttel, der mit Stefan Gogg, Leiter Organisation Direktion Sport, und BFV-Präsident Georg Pangl vorab beim Training vorbeikam. Und den Kader auf das Vorrunden-Turnier, wo noch San Marino (Freitag) und Israel (Sonntag) warten, einschwor. „Ich bin froh, dass wir die Quali in Österreich spielen“, so Schöttel. „Wir sind optimistisch, in die nächste Runde einzuziehen. Unsere Spieler sind gut drauf und eine verschworene Einheit.“ Der Gruppenerste und -zweite steigen in die Hauptrunde auf.