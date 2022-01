Futsal: Hallenfußball der besonderen Art

Futsal ist Hallenfußball auf dem Handballfeld - so die Kurzdefinition dieser extrem schnellen Sportart. „Du darfst dich nie ausruhen. Es geht immer Vollgas“, schildert Edin Cosic. Der Italiener hat vor zehn Jahren mit seinem Jugendfreund Amel Skenderi den Verein Futsal Klagenfurt gegründet. Dieser zählte in den vergangenen Jahren zu den besten in Österreich. Mit Vahid Muharemovic spielt sogar der aktuelle Kapitän des Futsal-Nationalteams dort.