Berlin: „Palästina-Kongress“ von Polizei aufgelöst

Stimmung schon am Nachmittag aufgeheizt

Die Veranstaltung hatte am Nachmittag schleppend begonnen. In der Menge vor dem Gebäude wurden Palästina-Fahnen geschwenkt, die Stimmung war aufgeheizt. Die Organisatoren hatten den Tagungsort erst am Vormittag bei einer Pressekonferenz im Stadtteil Wedding und auf der Webseite des Kongresses bekannt gegeben. In der Ankündigung für den Kongress und in der Pressekonferenz warfen sie Israel unter anderem „Apartheid“, „Kolonialismus“ und „Völkermord“ (Genozid) im Gazastreifen vor. Deutschland trage eine „Mitschuld“, weil es Waffen an Israel liefere.