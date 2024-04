Rochade beim ÖSV – Duo kehrt Verband den Rücken

Da das Team wächst, stehen ihm mit Hannes Kuppelwieser, der bisher schon unter ihm diente, und Alex Jakob (zuletzt IBU-Cup-Trainer der Herren) zwei Kollegen zur Seite. Unklar ist, ob sich Lisa Hauser der Gruppe anschließt. Die Tirolerin, die sich im vergangenen Jahr in großen Teilen der erfolgreichen Schweizer Mannschaft um die Salzburger Cheftrainerin Sandra Flunger anschloss, war in der vergangenen Woche auf Urlaub in Norwegen, in den kommenden Tagen soll es ein Gespräch mit ihr geben.