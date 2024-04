Der Super-GAU für die Anhänger

Doch Sturm steckte nicht auf, schlug in den letzten beiden Wochen mit voller Wucht zurück: Sieg im Cup-Semifinale in Salzburg, in der Meisterschaft den Rückstand aufgeholt. Sechs Runden vor dem Ende führen beide Spitzenteams punktegleich die Liga an. Alles ist für ein Traumfinale angerichtet, eine bessere Werbung gibt es für den österreichischen Fußball nicht. Rivalitäten auf Augenhöhe – genau das braucht die Bundesliga, um weiter an Attraktivität zu gewinnen.