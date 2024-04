„Wir glauben weiterhin an den Klassenerhalt“

Beim Stand von 1:1 rund zehn Minuten vor Schluss das System umzustellen, genauer gesagt einen Innenverteidiger nach vorne zu beordern, ist in einem Ligaspiel nicht gang und gäbe. Danach setzte es noch zwei Gegentore, verlor Draßburg das wichtige Ostliga-Derby gegen Oberwart. Doch der ASV setzte alles auf eine Karte, wäre mit dem Remis offensichtlich nicht zufrieden gewesen. Am Ende steht man aber gar mit leeren Händen da.

„Super Moral“

„Die Umstellung war auch mit der Mannschaft so kommuniziert. Wir wollten unbedingt gewinnen. In unserer Situation hilft ein Punkt recht wenig weiter“, sagt Draßburgs Coach Michael Porics.