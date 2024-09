„Dorfi“ hilft beim Sprung an die Spitze

Die Doppel-Olympiasiegerin als Mentorin! Michaela Dorfmeister „hilft“ vier Talenten der MaxiNutrition-Nachwuchsklasse: Tischtennis-Spieler Julian Rzihauschek, Basketballerin Sina Höllerl, Segler Anton Messeritsch, und Olympia-Bahnradfahrer Raphael Kokas (bis vor kurzem war auch Schwimmerin Lena Grabowski dabei). „Sie sind alle sehr offen. Ich vermittle ihnen, was wichtig ist, um erfolgreich zu sein und wie ich es gemacht habe“, schildert die „Krone“-Kolumnistin. „Mit Leidenschaft, Kraft und Ausdauer kann man alles erreichen. Deswegen will ich ihnen auf dem Weg in den Spitzensport zur Seite stehen. Ohne mich dabei einzumischen.“