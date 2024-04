Tadschikistan verurteilt Folter von Verdächtigen

Nach dem blutigen Terroranschlag bei Moskau hat Tadschikistans Außenminister Sirodschiddin Muhriddin die Folterung der Tatbeteiligten verurteilt. Die russischen Sicherheitsbehörden sollten sich bei ihren Ermittlungen zu der Tat vielmehr an Prinzipien und Normen des internationalen Rechts halten, sagte er nach Angaben der russischen Oppositions-Website „Medusa“ am Freitag in Minsk.