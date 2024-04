„Auf die Bluatwiese“: Wirbel um Antrittsrede

Polemische ÖVP-Postings

Der Vizebürgermeister kann die Aufregung nicht verstehen. Der Ausdruck sei zwar „derb“ gewesen, man habe aber noch in der Sitzung klargestellt, wie es gemeint war. Hintergrund sei, dass die ÖVP in der Vergangenheit in den sozialen Medien sehr polemische Postings mit teilweise falschen Anschuldigungen verfasst habe. Unter anderem sei behauptet worden, dass durch einen neuen Supermarkt am Ortsrand die Innenstadt „hingerichtet“ werde. Die ÖVP sei also auch nicht zimperlich in der Wortwahl.