„Schutzschild 24“: Bundesheer probt den Ernstfall

Militärisches Großaufgebot Mitte Juni in Kärnten: Im Zuge von „Schutzschild 24“, der größten Übung seit 30 Jahren, werden 6000 Soldaten des Bundesheeres (davon 1000 aus der Miliz) mit über 1.110 Räder- und 15 Luftfahrzeugen in der Steiermark, im Burgenland, in Niederösterreich und in unserem Bundesland den Ernstfall proben.