„Das war beim Einsatz schwierigste Entscheidung“

„Lawine auf Wanderweg, zehn Verschüttete“ – so lautete die erste Meldung der Leitstelle Tirol, die Max Riml am Donnerstag gegen 11 Uhr erreichte. „Als ich erfuhr, dass das Unglück am Weg zur Martin-Busch-Hütte passierte, war klar, dass eine Lawine bis in den Talboden abgehen würde“, erzählt Riml.