Zaubern auf der Party: Die Kids werden Sie lieben!

Ich bin kein Zauberer. Zudem ist mein Glaube an Magie ähnlich schwach ausgeprägt wie meine Fingerfertigkeiten. Und dennoch löse ich jedes Jahr den Wunsch meiner Tochter nach einer Zaubershow auf ihrer Geburtstagsparty ein. Dabei halte ich mich an das beliebte Motto: Weniger ist mehr. Auf kostspielige Utensilien wird ebenso wie auf ein aufwendiges Bühnenbild verzichtet. Selbst der Zylinder am Kopf fehlt. Wofür auch? Kaninchen folgen mir ohnehin nicht aufs Wort.