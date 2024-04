Mopedfahrer mit Promille und Pannen gestoppt

Ein 23-jähriger Fahrer aus Lungau geriet am Donnerstagabend in St. Margarethen ins Visier der Polizei, als er sein Kleinkraftrad (Moped, Roller) auf dem Radweg zwischen Unternberg und St. Margarethen steuerte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten erhebliche technische Mängel am Fahrzeug fest, die eine Weiterfahrt untersagten. Sowohl Kennzeichen als auch Zulassungsschein wurden vor Ort eingezogen.