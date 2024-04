Profi-Einbrecher (73) leugnet trotz DNA-Treffer

Ähnlich abenteuerlich zeigten sich seine Erklärungsversuche: Bei einem Juwelier-Einbruch in Linz, wo seine DNA gefunden wurde, habe er beim Bummeln „vielleicht das kaputte Schaufenster berührt“. In einem anderen Fall in Salzburg habe er in einer Bar eine Frau kennengelernt, mit ihre getrunken. Später im Taxi griff sie ihm in den Schritt, er stieg erbost aus – und legte sich in das nächstbeste Gartenhäuschen zum Schlafen. Dort habe er zufällig genau jenes Werkzeug berührt, das später für einen Einbruch in der daneben liegenden Wohnung benützt wurde. „Ich war nie in dieser Wohnung“, meinte der Senior.