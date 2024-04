Messerstecher von Bordeaux griff schon Menschen an

Der Messerangreifer von Bordeaux hat bereits vor seiner Attacke zwei Menschen angegriffen. Der Vorfall habe sich nur wenige Minuten vor dem tödlichen Angriff am Mittwochabend ereignet, sagte eine Staatsanwältin. Die Opfer tranken am letzten Tag des muslimischen Fastenmonats Ramadan Wein – was den Täter gestört haben dürfte.