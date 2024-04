Auf ein Match: Sturmpromis im SOS-Kinderdorf

„Wir stehen im diesjährigen Jubiläumsjahr vor riesigen Herausforderungen. In so krisengebeutelten Zeiten wie diesen müssen wir vor allem Kindern und Jugendlichen Halt, Geborgenheit und Perspektiven bieten. Das funktioniert nur in kollektiver Verantwortung. Wir freuen uns, einen so starken Partner an unserer Seite haben zu dürfen, mit dem wir die Kinderrechte vom Abseits ins Mittelfeld rücken können, um unsere Vision, jedem Kind ein liebevolles Zuhause, weiterhin verlässlich umsetzen zu können“, sagt auch Birgitta Thurner, SOS-Kinderdorfleiterin der Steiermark.