Wenn die Uhr tickt: Wie man eine Lawine überlebt

Wie verhaltet man sich also am besten, wenn man unter eine Lawine kommt? Die Hände in Gesichtsnähe zu haben, wäre das Optimum. Denn die Grundvoraussetzung für das Überleben in der ersten Phase sind freie Atemwege. Das Vorhandensein einer Atemhöhle ist ein zusätzliches Plus, die man sich durch die Hände vor dem Gesicht schaffen kann.