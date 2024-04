Israel-USA: Sorge vor der Rache Teherans wächst

US-Truppen sitzen mittendrin

Mittendrin in diesem Schlagabtausch stehen Tausende US-Truppen auf Stützpunkten in Syrien, Irak oder den Golfstaaten. Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian sieht die USA mit in der Verantwortung für die gegenwärtige Krise. Sie hätten Israel „grünes Licht“ für die Angriffe gegeben. US-Präsident Joe Biden, der Netanyahu zwar wegen seines Vorgehens im Gazakrieg immer stärker kritisiert, versicherte Israel aber seine lückenlose Unterstützung im Falle, dass der Iran angreifen werde.