Gaisbühel Alpe: ein Ort voller Nostalgie

Ein Ort mit einer langen Geschichte

Bald hat man die Ausläufer des Skigebiets hinter sich gelassen und kann das herrliche Bergpanorama in aller Ruhe genießen. Die Gebäude der Gaisbühel Alpe lassen sich von weitem gerade noch erkennen: als dunkle Flecken, die wie Schwalbennester am Berghang kleben. Schon im Mittelalter wurde dort oben gewirtschaftet. So ist beispielsweise urkundlich festgehalten, dass die Leute am „Gauspuhli“ im Jahr 1260 dazu verpflichtet waren, dem schwäbischen Kloster Weingarten Naturalzins in Form von Käse zu liefern. Der Saumpfad über den Gaisbühel wird in Dokumenten aus dem Jahr 1422 erwähnt. Ursprünglich dürfte die Alpe wohl ein Großteil des Jahres bewohnt gewesen sein, der Jahrhunderte alte Blockbau ist ein Relikt der ehemaligen Walsersiedlung.