Wimmer: „Sind alle gefordert, dem Muki zu helfen!“

Trainer sucht das Gespräch

... von dem sein Trainer wenig später erfuhr: „Ich wurde noch am Montagabend davon informiert, wenn du da so überfallen wirst, ist das natürlich nicht witzig“, so Michael Wimmer. Der heute beim Training das Gespräch mit Huskovic suchen wird: „Der Muki sagt, dass es ihm gut geht, aber ich werde und muss mich persönlich davon überzeugen, als Trainer bist du in so einer Situation gefordert, der ganze Verein ist jetzt gefordert, dem Spieler zu helfen. So wie ich alle bei der Austria kenne, weiß ich, dass das passieren wird“.