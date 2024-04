Austria-Kicker bei Überfall vor Bankomat verletzt

Schlimmer Unfall im Oktober 2022

Bereits im Oktober 2022 hatte es eine riesengroße Schrecksekunde um Huskovic gegeben: Der Austria-Profi war in einen schlimmen Autounfall verwickelt. Bei einem Zusammenstoß auf der Südostautobahn (A3) bei Pottendorf (Bezirk Baden) ist der Pkw, in dem der Kicker als Beifahrer gesessen war, in Flammen aufgegangen.