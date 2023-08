Huskovic: Von Intensivstation zum Matchwinner

Matchwinner in Warschau

Lebensbedrohliche Verletzungen gab es zum Glück keine, Österreichs Nachwuchs-Teamspieler erlitt aber einen Riss des hinteren Kreuzbandes, eine Gehirnerschütterung sowie eine Milzruptur. Der Weg zurück auf die Fußballbühne war hart, aber ist spätestens am Donnerstag geglückt. Mit einem Doppelpack brachte er die Austria in Warschau mit 2:0 in Führung - und wurde so zum Matchwinner in Warschau.