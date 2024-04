Straßenrowdy (27) ging auf Fahrlehrer los

Eine L17-Überprüfungsfahrt in Wels war am Montagnachmittag fast zu Ende, als mitten auf der letzten Kreuzung ein Audi in entgegenkommender Richtung stand. „Ich habe meinen Schüler schon gewarnt: ,Vorsicht, der weiß wohl nicht, was er tun soll!‘, und wir sind langsam auf ihn zugefahren“, erzählt Fahrlehrer Christian Fuchs. „Als wir nur wenige Meter von ihm entfernt waren, ist er plötzlich direkt vor uns links abgebogen, und hat uns dabei auch noch den Mittelfinger gezeigt! Da habe ich gehupt, auf ihn gezeigt und meinen Fahrschüler vor solchen Lenkern gewarnt.“