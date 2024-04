Bologna: Tote nach Explosion in Wasserkraftwerk

Nach einer Explosion in einem Wasserkraftwerk am Suviana-See in den Apenninen bei Bologna sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. Sieben Personen werden vermisst, weitere drei erlitten schwere Brandverletzungen. Die Suche der Carabinieri und der Feuerwehr nach den Vermissten sei im Gange, berichteten italienische Medien am Dienstag.