Gleich und gleich | Kronzeugen-Krönung

Gleich und gleich. „Gegensätze ziehen sich an“ – ist die eine These, was Partnerschaften betrifft. „Gleich und gleich gesellt sich gern“ die gegenteilige. Und offenbar auch jene, die für die meisten Paare in Österreich gilt. Eine neue Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum Beziehungsleben in unserem Land legt dies deutlich nahe: Ähnlichkeit bis Gleichheit zählt unter anderem beim Alter – bei sieben von zehn Paaren etwa beträgt der Altersunterschied weniger als fünf Jahre. Und bei mehr als 80 Prozent der Paare wurden beide im selben Land geboren. Auch bildungsmäßig werden die Partner weitaus überwiegend auf gleichem Niveau ausgesucht. Und wo lernt man sich heutzutage kennen? Das hängt vom Alter und der Bildung ab. Wie zu erwarten: Je jünger, umso eher online. Wobei sich Junge mit höherer Bildung weniger oft im Internet kennenlernen als jene mit geringerer Bildung. Anhaltend quer durch alle Bildungs- und Altersschichten besonders beliebt: Kennenlernen bei privaten Veranstaltungen oder über Freunde. Irgendwie beruhigend, oder?