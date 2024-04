Rausschmiss nach 20 Jahren und kein Wort des Danks

Ärger über Vorgehen

Der 37-Jährige wollte das nicht so einfach hinnehmen und schrieb eine bitterböse Mail an das Klinikum. Und das bekam er als Antwort: „Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre langjährige und sehr wertvolle Tätigkeit bei uns im Haus! Wir entschuldigen uns, dass keine umfangreiche Kommunikation bezüglich des vereinbarten Auslaufens Ihres Vertrages erfolgt ist und verstehen natürlichen Ihren Unmut.“ Für Siegfried H. nur ein schwacher Trost: „Wenn meine Arbeit so wertvoll war, wieso wurde mein Vertrag dann nicht mehr verlängert“, ärgert er sich.