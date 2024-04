Söder beleidigt: Geldstrafe für Ex-BZÖ-Chef Grosz

„Das ist die Satire, die man am Aschermittwoch erwartet“, sagte der 47-jährige Österreicher bei der Verhandlung in Deggendorf. Das sah die Richterin allerdings anders: Söder werde durch die Beleidigung „in die Nähe des nationalsozialistischen Regimes“ gerückt, sagte sie am Montag bei der Urteilsverkündung. Grosz erhielt eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 165 Euro, also 14.850 Euro.