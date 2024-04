Trainer Wimmer: „Eigentlich ist Austria am Zug“

Die Veilchen trafen in drei Spielen in der Qualigruppe bisher erst zweimal. Der Vertrag von Trainer Michael Wimmer läuft im nächsten Sommer aus, der 43-Jährige sieht seine Mannschaft momentan auf den Plätzen fünf bis acht. Ex-Stürmer Haris Tabakovic wird in Favoriten schmerzlich vermisst.