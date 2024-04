Zwei Lenker rasten mit mehr als 200 km/h ins Radar

Zwei Raser binnen weniger Minuten

Gegen 14.50 Uhr brauste der erste Pkw mit Wiener Kennzeichen in Fahrtrichtung Brünn am Blitzer vorbei – die Messung ergab 211 km/h. Doch der leichtsinnige Rekord hielt nicht lange, denn bereits wenige Minuten später fuhr ein ungarischer Wagen mit Tempo 224 an der Radarbox vorbei. Beide Zulassungsbesitzer wurden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.