Erste Autoabnahme jetzt auch in Niederösterreich

Erneut mögliche Abnahme in Wien

Einem weiteren Autolenker droht in Wien wieder die Beschlagnahme seines Pkw. Der Mann war bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Freitagabend auf der Laaerbergstraße in Wien-Favoriten mit 117 statt den erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen.