Bulle schimpft: „Wir verteidigen wie Kinder“

Die Hausherren hatten vor 15.064 Zuschauern durch ein Tor von Konate die Führung erlangt (87.), sich danach aber gänzlich in die eigene Hälfte zurückgezogen und so die Hütteldorfer zu neuem Leben erweckt. Ein Handspiel von Terzic im Strafraum ermöglichte den Gästen in Person von Grüll den 1:1-Endstand in Minute 96.