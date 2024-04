KAC dreht die Partie in Salzburg zur 3:1-Führung

Die ersten Minuten im Spiel gehörten auf jeden Fall Salzburg! Vallant musste schon nach 105 Sekunden auf die Strafbank, das wurde bestraft – Salzburgs Bourke lenkte die Scheibe mit dem Eisschuh ins lange Eck ab. Auch danach brauchten die Rotjacken lange, um im Spiel anzukommen. In Minute 14 gab Ganahl den ersten gefährlichen Schuss aufs Tor ab, dann klingelte es schon bald: Petersen marschierte durch zwei Salzburger durch, brachte den Puck aufs Tor und vom Schoner von Bullen-Goalie Tolvanen flog der Puck in hohem Bogen rein. So ging‘s mit 1:1 erstmals in die Kabine.