Mensch und Tier genossen das sommerliche Tirol

Am Dienstag „tauchen am Nachmittag von Westen erste Vorboten einer aufziehenden Kaltfront auf. Diese breiten sich in der Folge Richtung Osten aus und sorgen bis zum Abend vom Bodensee bis Salzburg und Oberösterreich sowie teilweise auch in Osttirol für erste Regenschauer, mitunter auch für Gewitter“. In Tirol werden bis zu 25 Grad erwartet.