Erster Matchball für St. Pöltens Basketballerinnen

Das Siegergen wurde quasi von den Fußballerinnen in die Wiege gelegt. Denn Österreichs Serienmeister gliederte die Basketballerinnen in die Frauen-Abteilung ein. „Mir war gleich klar, dass wir ein starkes Team haben, oben mitspielen werden“, grinst Guard Inga Orekhova. Die einst in der „WNBA“ für Atlanta spielte, nach Zwischenstopps in Belgien und Finnland in die Heimat bzw. nach St. Pölten zurückgekehrte.

Zukunft bleibt offen

Auch bei der 34-Jährigen fällt der Apfel nicht weit vom Stamm: Mama Svetlana und Papa Sergej waren selbst Profis. Und gaben der Tochter einiges mit. Mit 1,88 Meter ragt sie bei den „Wölfinnen“ nicht nur sportlich heraus. Ob sie auch nächstes Jahr in St. Pölten auf Körbejagt geht? „Bleibt noch offen. Das Double wäre eigentlich ein richtig schöner Karriere-Abschluss!“