Dukes ringen Lions nieder und sichern sich Platz 1

Die Klosterneuburg Dukes haben sich mit einem hauchdünnen Erfolg in Traiskirchen Platz eins in der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga gesichert. Die Niederösterreicher gewannen am Samstag bei den Lions mit 60:59 (32:33) und haben eine Runde vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Traiskirchener.