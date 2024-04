Temperaturrekorde: Warnung vor Nassschneelawinen

Prognostiker Christoph Mitterer vom Tiroler Lawinenwarndienst staunt: „Es ist in meiner 15-jährigen Berufserfahrung das erste Mal, dass wir Anfang April die Kombination einer hochwinterlichen Schneedecke im Hochgebirge und Sommerwetter haben.“ Tatsächlich liegt in den Tiroler Bergen immer noch fast rekordverdächtig viel Schnee. Gleichzeitig rasen die Temperaturen in – für diesen Zeitraum im Jahr – kaum bekannte Höhen. 29,5 Grad gab es am Samstag in Innsbruck, 27,1 in Imst, 26,8 in Patsch, 26,2 in Kufstein.