Vor zehn Jahren verunglückte Bianchi in Suzuka

„Ein besonderer Mensch“

Und natürlich wurden an diesem Wochenende auf dem Suzuka International Circuit, wo morgen der vierte Saisonlauf auf dem Programm steht, bei vielen Piloten wieder traurige Erinnerungen geweckt. Speziell bei Bianchis langjährigem Weggefährten Charles Leclerc, der mit einem besonderen Helmdesign ins Cockpit seines Ferrari klettern wird. „Ein besonderer Helm im Gedenken an einen ganz besonderen Menschen für mich. Es ist zehn Jahre her, seit wir Jules hier in Japan verloren haben. So viele gemeinsame Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Du fehlst mir, und ich werde mein Bestes tun, um diesen Helm am Sonntag ganz nach oben auf das Podium zu bringen“, sagte der 26-jährige Monegasse.