Austria Klagenfurt vs. Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Schopp wurmt Misserfolgsserie

Klagenfurt-Coach Peter Pacult hält aber bekanntlich wenig von Statistiken. „Das sind eben Serien, die es gibt. Für mich hat das nicht viel Bedeutung“, sagte der Wiener. Seinen Hartberg-Kollegen Markus Schopp wurmt die Misserfolgsserie gegen die Kärntner. „Sie sind der Gegner, gegen den wir uns in den letzten Jahren am schwersten getan haben. Sie sind unberechenbar und sehr gut eingestellt, in jedem Match wird viel adaptiert“, meinte der 50-Jährige.