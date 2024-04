LIVE: Ball rollt wieder! Sturm führt gegen LASK

Mit der Euphorie des gewonnenen Cup-Krachers gegen Salzburg will Sturm Graz in der Liga wieder Punkte für das Bundesliga-Titelrennen hamstern. Mit dem Heimspiel gegen den LASK steigt heute die nächste Schlagerpartie. „Gegen einen ausgeruhten LASK zu gewinnen, wird nicht einfach“, prophezeite Sturm-Trainer Christian Ilzer nach dem spektakulären 4:3-Cuphalbfinalsieg in Salzburg.