Red Bull Salzburg gegen Rapid ab 17 Uhr LIVE

Acht Runden sind noch zu spielen, ein direktes Duell der beiden Titelrivalen in Salzburg ist am 28. April noch ausständig. Vorerst gilt der volle Fokus der Bullen aber Rapid. „Wir haben ein paar Dinge angesprochen, damit wir am Sonntag wieder schlagkräftig sind, so wie man uns kennt“, erklärte Trainer Gerhard Struber. 15.600 Tickets für den Schlager sind verkauft. Es werden also deutlich mehr Zuschauer kommen als die knapp 11.500 im Cup gegen Sturm.