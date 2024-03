„Neuanstrich“ für Grazer Filmfestival Diagonale

Garantierte Highlights des Festivals: „Mit einem Tiger schlafen“ von Anja Salomonowitz, in dem Birgit Minichmayr die im Jahr 2014 verstorbene Kärntner Künstlerin Maria Lassnig mimt, das Genregrenzen überschreitende „Asche“ von Elena Wolff über eine toxische Beziehung oder „Veni Vidi Vici“ von Daniel Hoesl und Julia Niemann, der bereits beim amerikanischen Sundance-Festival für Aufmerksamkeit sorgte. „Der Film zeigt eine abgehobene Klasse, die in Amoralität lebt – sardonisch, bissig und entlarvend“, beschreiben die neuen Festivalintendanten Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar den Film mit Laurence Rupp in der Hauptrolle. Überhaupt habe man dieses Jahr „eine ganze Reihe an Filmen, die satirische Annäherungen an Realitäten“ böten.