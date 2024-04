Diagonale-Eröffnung mit Promis und Volksschülern

Unaufgeregter Beitrag zu hysterischer Debatte

Quasi nebenbei macht der Film klar, dass die Probleme sogenannter „Brennpunktschulen“ nicht an den Kindern liegen, sondern an einem Schulsystem, das an den falschen Ecken spart. Und, dass in Zeiten, in denen krampfhaft nach einer Leitkultur gesucht wird, schon der Begriff Kultur kaum definiert werden kann – übrigens eine der vielen großartigen Szenen in dieser Dokumentation.