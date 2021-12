Jobs, Jobs, Jobs: Wo die Ex-Kanzler gelandet sind

Einstige Regierungschefs suchen ihr berufliches Heil in Unternehmen

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es alles andere als unüblich ist, dass ehemalige Kanzler nach dem Ende ihrer politischen Karriere ihr berufliches Heil in der Privatwirtschaft suchen. Aber nur wenige machen wirklich Karriere und scheffeln dabei großes Geld. Franz Vranitzky (SPÖ) übernahm nach seinem Ausscheiden aus der Politik 1997 etwa mehrere Konsulenten- und Aufsichtsratsmandate.